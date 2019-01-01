Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Говорящий Том: Герои. Сезон 1. Серия 46
Говорящий Том: Герои
1-й сезон
46-я серия

8.32019, Talking Tom Heroes
Мультсериалы, Комедия6+

Присоединись к Говорящему Тому и команде в поисках мировой славы! Говорящий Том и Говорящий Бен хотят добиться успехов в мире технологий, Говорящая Анджела хочет стать певицей, Говорящий Джинджер, соседский ребeнок, хочет во всем участвовать, а Говорящий Хэнк... Хэнк просто хочет смотреть телевизор, наслаждаясь едой! Хотя не всe всегда идет по плану, их приключения слишком интересны, чтобы пропустить!

Страна
Кипр
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

