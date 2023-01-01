Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Четыре друга, которые стремятся делать добро, получают суперсилу! Смотрите первый сезон детской комедии, созданной по известной игре, «Говорящий Том: Герои» — мультсериал 2019 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



В первом сезоне мультфильма зрители познакомятся с котом Томом и его друзьями Беном, Анджелой и Хэнком. Команда добрых зверей получает суперсилу благодаря магическим кристаллам. Их приятель Джинджер, рыжий котенок, еще мал, чтобы участвовать в опасных миссиях, но всегда готов прийти на помощь. Силачу-Тому, скоростной Анджеле, фокуснику Хэнку и хранителю магического рюкзака Бену предстоит не только защитить город от череды опасностей, но и узнать, что самая ценная суперсила на свете — это дружба!



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