Говорящий Том: Герои. Сезон 1
Wink
Детям
Говорящий Том: Герои
1-й сезон

Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.32019, Talking Tom Heroes 52 серии
Мультсериалы6+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Четыре друга, которые стремятся делать добро, получают суперсилу! Смотрите первый сезон детской комедии, созданной по известной игре, «Говорящий Том: Герои» — мультсериал 2019 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink!

В первом сезоне мультфильма зрители познакомятся с котом Томом и его друзьями Беном, Анджелой и Хэнком. Команда добрых зверей получает суперсилу благодаря магическим кристаллам. Их приятель Джинджер, рыжий котенок, еще мал, чтобы участвовать в опасных миссиях, но всегда готов прийти на помощь. Силачу-Тому, скоростной Анджеле, фокуснику Хэнку и хранителю магического рюкзака Бену предстоит не только защитить город от череды опасностей, но и узнать, что самая ценная суперсила на свете — это дружба!

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящий Том: Герои»

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