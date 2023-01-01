Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

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«Говорящий Том: Герои» — мультсериал для детей с элементами аниме про четырех друзей-супергероев доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



Когда из космоса на помощь нашему миру прибыли четыре магических кристалла, энергичный кот Том и его друзья получили суперсилу и стали героями, которым предстоит одолеть зло. Том стал самым сильным, кошечка Анджела — самой быстрой, пес Хэнк овладел несчетным количеством фокусов, а пес Бен получил магический рюкзак, в котором полно полезных и интересных вещей на все случаи жизни.



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