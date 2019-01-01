Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Присоединись к Говорящему Тому и команде в поисках мировой славы! Говорящий Том и Говорящий Бен хотят добиться успехов в мире технологий, Говорящая Анджела хочет стать певицей, Говорящий Джинджер, соседский ребeнок, хочет во всем участвовать, а Говорящий Хэнк... Хэнк просто хочет смотреть телевизор, наслаждаясь едой! Хотя не всe всегда идет по плану, их приключения слишком интересны, чтобы пропустить!



Сериал Говорящий Том: Герои 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.