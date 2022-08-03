Говорящий Том: Герои (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.32019, Talking Tom Heroes
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале
Присоединись к Говорящему Тому и команде в поисках мировой славы! Говорящий Том и Говорящий Бен хотят добиться успехов в мире технологий, Говорящая Анджела хочет стать певицей, Говорящий Джинджер, соседский ребeнок, хочет во всем участвовать, а Говорящий Хэнк... Хэнк просто хочет смотреть телевизор, наслаждаясь едой! Хотя не всe всегда идет по плану, их приключения слишком интересны, чтобы пропустить!
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
МакКонвилл
- СФРежиссёр
Стефан
Фьелдмарк
- Актёр
Колин
Хэнкс
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДААктёр
Джеймс
Адомиан
- ЛШАктриса
Лиза
Шварц
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- БСАктёр
Брайан
Стэк
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- РРАктриса
Робин
Рид
- ДБАктёр
Джордж
Бэк
- РЭАктёр
Рик
Эстли
- ТМСценарист
Том
Мартин
- МГСценарист
Мэтт
Госсен
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Ариэль
Крыжопольский
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОРАктёр дубляжа
Олег
Родовильский
- ДЗАктёр дубляжа
Давид
Зисельсон
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВБАктриса дубляжа
Валерия
Буздыгар
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Белкина
- ШЛКомпозитор
Шон
Лион
- ОПРежиссёр дубляжа
Ольга
Плетнёва