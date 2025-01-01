Город тайн (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Следователь, лишенный возможности испытывать эмоции, оказывается втянут в дело об убийстве. Остросюжетный детектив «Город тайн» — сериал с Ильей Любимовым по мотивам хитовой дорамы «Незнакомец».
В детстве травма головы изменила жизнь Алексея Платова. После тяжелой операции он лишился всех эмоций. Эта особенность помогла ему стать выдающимся сотрудником Следственного комитета, но помешала выстроить отношения с коллегами и близкими людьми. Когда предприниматель по фамилии Эллер сообщает, что у него есть компромат на коллег Платова и других влиятельных лиц города, следователь сразу же выезжает на встречу с ним. Оказавшись в загородном доме бизнесмена, Платов находит там окровавленное тело владельца и понимает, что по официальным данным именно он последним видел Эллера перед смертью. В деле появляется все больше улик против Платова. Однако на помощь ему приходит лейтенант Полина Лаврова, которая готова пойти на риск ради справедливости. Но ее истинная мотивация остается неясной.
Удастся ли следователю доказать свою невиновность и раскрыть преступление, вы узнаете, если будете смотреть «Город тайн» онлайн на Wink.
Сериал Город тайн 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актёр
Илья
Любимов
- Актриса
Ксения
Лукьянчикова
- Актёр
Алексей
Фатеев
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Актёр
Григорий
Зельцер
- Актриса
Софья
Лебедева
- ОЦАктёр
Олег
Цветков
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- ДЮАктриса
Динара
Юсипова
- Актёр
Дмитрий
Калистратов
- АХАктёр
Александр
Хошабаев
- МЛАктёр
Максим
Логинов
- ССАктёр
Сильвестр
Скворцов
- ЕСАктриса
Елена
Соловьёва
- ЛЧАктриса
Людмила
Чиркова
- АИСценарист
Александр
Иштриков
- ММСценарист
Мария
Мзокова
- ЛССценарист
Ли
Су-ён
- МКСценарист
Мария
Кулиджанова
- Сценарист
Иван
Новиков
- Сценарист
Андрей
Мармонтов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ИВПродюсер
Ирина
Винтовкина
- ЕЕПродюсер
Евгений
Емелин
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- ИШХудожник
Илья
Широков
- МКХудожник
Марк
Кундин
- ЕАХудожница
Елена
Асташова
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- АЧКомпозитор
Алёна
Чапала
- СШКомпозитор
Сергей
Шиншинов