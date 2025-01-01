Город тайн (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Следователь, лишенный возможности испытывать эмоции, оказывается втянут в дело об убийстве. Остросюжетный детектив «Город тайн» — сериал с Ильей Любимовым по мотивам хитовой дорамы «Незнакомец».



В детстве травма головы изменила жизнь Алексея Платова. После тяжелой операции он лишился всех эмоций. Эта особенность помогла ему стать выдающимся сотрудником Следственного комитета, но помешала выстроить отношения с коллегами и близкими людьми. Когда предприниматель по фамилии Эллер сообщает, что у него есть компромат на коллег Платова и других влиятельных лиц города, следователь сразу же выезжает на встречу с ним. Оказавшись в загородном доме бизнесмена, Платов находит там окровавленное тело владельца и понимает, что по официальным данным именно он последним видел Эллера перед смертью. В деле появляется все больше улик против Платова. Однако на помощь ему приходит лейтенант Полина Лаврова, которая готова пойти на риск ради справедливости. Но ее истинная мотивация остается неясной.



