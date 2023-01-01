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Город тайн
Актёры и съёмочная группа сериала «Город тайн»

Актёры и съёмочная группа сериала «Город тайн»

Режиссёры

Сергей Пикалов

Сергей Пикалов

Режиссёр

Актёры

Илья Любимов

Илья Любимов

АктёрАлексей Платов
Ксения Лукьянчикова

Ксения Лукьянчикова

АктрисаПолина Лаврова
Алексей Фатеев

Алексей Фатеев

АктёрДолгополов
Митя Лабуш

Митя Лабуш

АктёрТемников
Григорий Зельцер

Григорий Зельцер

АктёрЭллер
Софья Лебедева

Софья Лебедева

Актриса
Олег Цветков

Олег Цветков

Актёр
Нодари Джанелидзе

Нодари Джанелидзе

Актёр
Динара Юсипова

Динара Юсипова

Актриса
Дмитрий Калистратов

Дмитрий Калистратов

Актёр
Александр Хошабаев

Александр Хошабаев

АктёрПогосов
Максим Логинов

Максим Логинов

Актёрхозяин притона
Сильвестр Скворцов

Сильвестр Скворцов

Актёрсын Эллера
Елена Соловьёва

Елена Соловьёва

АктрисаНадежда, медсестра
Людмила Чиркова

Людмила Чиркова

Актриса

Сценаристы

Александр Иштриков

Александр Иштриков

Сценарист
Мария Мзокова

Мария Мзокова

Сценарист
Ли Су-ён

Ли Су-ён

Lee Soo-yeon
Сценарист
Мария Кулиджанова

Мария Кулиджанова

Сценарист
Иван Новиков

Иван Новиков

Сценарист
Андрей Мармонтов

Андрей Мармонтов

Сценарист

Продюсеры

Александр Плотников

Александр Плотников

Продюсер
Ирина Винтовкина

Ирина Винтовкина

Продюсер
Евгений Емелин

Евгений Емелин

Продюсер
Мария Дубова

Мария Дубова

Продюсер

Художники

Илья Широков

Илья Широков

Художник
Марк Кундин

Марк Кундин

Художник
Елена Асташова

Елена Асташова

Художница

Монтажёры

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Монтажёр

Композиторы

Алёна Чапала

Алёна Чапала

Композитор
Сергей Шиншинов

Сергей Шиншинов

Композитор