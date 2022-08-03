Галилео с Владимиром Маркони (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22020, Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. Серия 4
Документальный, ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Легендарное научно-развлекательное шоу возвращается! Ведущий Владимир Маркони попытается заменить Александра Пушного, а поможет ему в этом известный блогер Даня Крастер. Каждый выпуск они будут просто и увлекательно рассказывать о науке, подтверждая свои слова экспериментами и репортажами.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время22 мин / 00:22
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