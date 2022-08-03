Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. Серия 2
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Галилео с Владимиром Маркони
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Галилео с Владимиром Маркони (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22020, Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. Серия 2
Документальный, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Легендарное научно-развлекательное шоу возвращается! Ведущий Владимир Маркони попытается заменить Александра Пушного, а поможет ему в этом известный блогер Даня Крастер. Каждый выпуск они будут просто и увлекательно рассказывать о науке, подтверждая свои слова экспериментами и репортажами.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

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