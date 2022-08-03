Легендарное научно-развлекательное шоу возвращается! Ведущий Владимир Маркони попытается заменить Александра Пушного, а поможет ему в этом известный блогер Даня Крастер. Каждый выпуск они будут просто и увлекательно рассказывать о науке, подтверждая свои слова экспериментами и репортажами.

