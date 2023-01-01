Галилео с Владимиром Маркони
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Галилео с Владимиром Маркони

Галилео с Владимиром Маркони (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Галилео с Владимиром Маркони 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Легендарное научно-развлекательное шоу возвращается! Ведущий Владимир Маркони попытается заменить Александра Пушного, а поможет ему в этом известный блогер Даня Крастер. Каждый выпуск они будут просто и увлекательно рассказывать о науке, подтверждая свои слова экспериментами и репортажами.

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