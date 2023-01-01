Галилео с Владимиром Маркони (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.22020, Галилео с Владимиром Маркони 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+23 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+26 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+26 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+26 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Владимиром Маркони
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Легендарное научно-развлекательное шоу возвращается! Ведущий Владимир Маркони попытается заменить Александра Пушного, а поможет ему в этом известный блогер Даня Крастер. Каждый выпуск они будут просто и увлекательно рассказывать о науке, подтверждая свои слова экспериментами и репортажами.
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СтранаРоссия
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
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