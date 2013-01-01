Фальшивая нота (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыФальшивая нота1-й сезон2-я серия
9.12013, Фальшивая нота. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
О сериале
Марина, по прозвищу Мышка, – хорошая и скромная девушка, абитуриентка консерватории. С помощью матери, знаменитой актрисы Инги Белозеровой, она попадает к лучшему педагогу – Нине Георгиевне. Марина очаровывается ее сыном Кириллом, и вскоре у молодых людей завязываются отношения. Но на пути первой любви встают тайны далекого прошлого. Когда-то у Инги Белозеровой был страстный роман с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись двадцать лет спустя, Инга и Вячеслав понимают, что любовь жива.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Софья
Синицына
- АБАктриса
Анна
Бреннер-Вартаньян
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Илья
Коробко
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актриса
Юлия
Юрченко
- Актриса
Диана
Енакаева
- АНАктёр
Анатолий
Наумов
- ДЛАктриса
Дарья
Лузина
- ВКСценарист
Валерия
Костина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев