Ермоловы (сериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.
Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.
- Режиссёр
Валерий
Усков
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- СВРежиссёр
Сергей
Виноградов
- АБАктриса
Анна
Большова
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- Актриса
Елена
Захарова
- Актриса
Ада
Роговцева
- АСАктёр
Александр
Сигуев
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- НЮАктриса
Наталья
Юнникова
- Актёр
Александр
Яцко
- ЕЖАктриса
Евгения
Жукович
- АБСценарист
Анна
Берсенева
- ЕТСценарист
Евгений
Таганов
- НЧСценарист
Наталья
Чижикова
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- ВКХудожник
Владимир
Кирс
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- МСОператор
Михаил
Селихов