Ермоловы (сериал, 2008) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.



Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.



Сериал Ермоловы 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.