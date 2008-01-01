Ермоловы. Серия 21
Wink
Сериалы
Ермоловы
1-й сезон
21-я серия

Ермоловы (сериал, 2008) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

8.52008, Ермоловы. Серия 21
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.

Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.

Сериал Ермоловы 1 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ермоловы»