Екатерина. Самозванцы (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Исторический, Драма12+
О сериале
Встречайте 3 сезон одного из самых популярных российских сериалов нашего времени! Новая часть исторической драмы о Екатерине Великой расскажет о самом сложном периоде правления императрицы — времени Пугачевского бунта, самозванки Таракановой и попыток Панина привести к власти Павла I.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДИРежиссёр
Дмитрий
Иосифов
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актёр
Павел
Табаков
- АТАктриса
Алина
Томникова
- Актёр
Сергей
Колтаков
- АТАктёр
Александр
Ткачев
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Ангелина
Стречина
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- ИЗСценарист
Иван
Заваруев
- АИСценарист
Андрей
Иванов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов