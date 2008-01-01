Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе (сериал, 2008) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе. Серия 8
Мелодрама16+

Наша Золушка стала принцессой, первая часть истории кончилась свадьбой с прекрасным принцем. Что же было дальше? Счастливая жизнь Димы и Кати рушится в один миг. Приревновав жену к бывшему другу, Дмитрий выгоняет беременную супругу из дома. Несчастная девушка уезжает во Францию. Но в пути случается страшное - авиакатастрофа, много погибших. В Москве узнают о случившимся. Отец Димы Александр Егорович ликует - сын не разводится, неугодная невестка погибла, а значит, деньги остаются в семье! Но Катя жива. Во французской больнице еe принимают за другую пассажирку этого рейса, которую с нетерпением ждет еe возлюбленный Филипп...

Страна
Россия, Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

