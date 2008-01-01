Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Наша Золушка стала принцессой, первая часть истории кончилась свадьбой с прекрасным принцем. Что же было дальше? Счастливая жизнь Димы и Кати рушится в один миг. Приревновав жену к бывшему другу, Дмитрий выгоняет беременную супругу из дома. Несчастная девушка уезжает во Францию. Но в пути случается страшное - авиакатастрофа, много погибших. В Москве узнают о случившимся. Отец Димы Александр Егорович ликует - сын не разводится, неугодная невестка погибла, а значит, деньги остаются в семье! Но Катя жива. Во французской больнице еe принимают за другую пассажирку этого рейса, которую с нетерпением ждет еe возлюбленный Филипп...



Сериал Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.