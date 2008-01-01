Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе (сериал, 2008) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Наша Золушка стала принцессой, первая часть истории кончилась свадьбой с прекрасным принцем. Что же было дальше? Счастливая жизнь Димы и Кати рушится в один миг. Приревновав жену к бывшему другу, Дмитрий выгоняет беременную супругу из дома. Несчастная девушка уезжает во Францию. Но в пути случается страшное - авиакатастрофа, много погибших. В Москве узнают о случившимся. Отец Димы Александр Егорович ликует - сын не разводится, неугодная невестка погибла, а значит, деньги остаются в семье! Но Катя жива. Во французской больнице еe принимают за другую пассажирку этого рейса, которую с нетерпением ждет еe возлюбленный Филипп...
Режиссёр
Павел
Снисаренко
Актриса
Евгения
Осипова
Актриса
Мария
Куликова
Актёр
Дмитрий
Ульянов
Актёр
Владимир
Жеребцов
Актёр
Кирилл
Жандаров
Актёр
Кирилл
Гребенщиков
Актриса
Наталья
Калатай
Актёр
Владимир
Стержаков
Актёр
Иван
Волков
Актриса
Дарина
Лобода
Сценарист
Татьяна
Гнедаш
Продюсер
Ирина
Заря
Продюсер
Александр
Ткаченко
Художница
Лариса
Жилко
Оператор
Геннадий
Морозов
Композитор
Вадим
Юрчук