Дело гастронома № 1 (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Конец 1982 года: власть оказалась в руках у Юрия Андропова. Ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача — собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.

