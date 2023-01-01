Дело гастронома № 1
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Дело гастронома № 1
9.32011, Дело гастронома № 1 1 сезон
Драмы, Русские16+

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Дело гастронома № 1 (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Конец 1982 года: власть оказалась в руках у Юрия Андропова. Ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача — собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело гастронома № 1»

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