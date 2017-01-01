Чужая кровь. Сезон 1. Серия 18
Wink
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Чужая кровь
1-й сезон
18-я серия

Чужая кровь (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

9.32017, Чужая кровь. Сезон 1. Серия 18
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Полная драматизма история семьи русской красавицы Зины Горбатовой с 70-х годов до наших дней. За благополучным фасадом этой респектабельной семьи бушуют сокрушительные страсти. Ревность, измены, отчуждение, разводы вторгаются в отношения близких людей на протяжении нескольких десятилетий. Но любовь победит родовое проклятье, и чужие дети станут родными…

Сериал Чужая кровь 1 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск