Чужая кровь. Сезон 1. Серия 7
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Чужая кровь
1-й сезон
7-я серия

Чужая кровь (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.42017, Чужая кровь. Сезон 1. Серия 7
Драма18+

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О сериале

Полная драматизма история семьи русской красавицы Зины Горбатовой с 70-х годов до наших дней. За благополучным фасадом этой респектабельной семьи бушуют сокрушительные страсти. Ревность, измены, отчуждение, разводы вторгаются в отношения близких людей на протяжении нескольких десятилетий. Но любовь победит родовое проклятье, и чужие дети станут родными…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужая кровь»