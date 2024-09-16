WinkСериалыЧужая кровь1-й сезон7-я серия
Чужая кровь (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.42017, Чужая кровь. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Полная драматизма история семьи русской красавицы Зины Горбатовой с 70-х годов до наших дней. За благополучным фасадом этой респектабельной семьи бушуют сокрушительные страсти. Ревность, измены, отчуждение, разводы вторгаются в отношения близких людей на протяжении нескольких десятилетий. Но любовь победит родовое проклятье, и чужие дети станут родными…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- ОСРежиссёр
Ольга
Субботина
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Павел
Баршак
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Александра
Бортич
- АРАктриса
Анастасия
Рысева
- АКАктриса
Анна
Капалева
- АКАктёр
Андрей
Колядов
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- ВБОператор
Вадим
Бузуев
- АМОператор
Алексей
Молчанов