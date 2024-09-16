Полная драматизма история семьи русской красавицы Зины Горбатовой с 70-х годов до наших дней. За благополучным фасадом этой респектабельной семьи бушуют сокрушительные страсти. Ревность, измены, отчуждение, разводы вторгаются в отношения близких людей на протяжении нескольких десятилетий. Но любовь победит родовое проклятье, и чужие дети станут родными…

