Wink
Сериалы
Чужая кровь
Актёры и съёмочная группа сериала «Чужая кровь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужая кровь»

Режиссёры

Ольга Субботина

Ольга Субботина

Режиссёр

Актёры

Карина Андоленко

Карина Андоленко

Актриса
Виктор Добронравов

Виктор Добронравов

Актёр
Павел Баршак

Павел Баршак

Актёр
Дарья Мороз

Дарья Мороз

Актриса
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

Актёр
Лаура Кеосаян

Лаура Кеосаян

Актриса
Роман Полянский

Роман Полянский

Актёр
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Актриса
Александра Бортич

Александра Бортич

Актриса
Анастасия Рысева

Анастасия Рысева

Актриса
Анна Капалева

Анна Капалева

Актриса
Андрей Колядов

Андрей Колядов

Актёр

Сценаристы

Наталия Павловская

Наталия Павловская

Сценарист

Продюсеры

Игорь Толстунов

Игорь Толстунов

Продюсер

Художники

Григор Тер-Месропян

Григор Тер-Месропян

Художник

Операторы

Вадим Бузуев

Вадим Бузуев

Оператор
Алексей Молчанов

Алексей Молчанов

Оператор