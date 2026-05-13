Чудо-доктор. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Чудо-доктор
1-й сезон
9-я серия
9.22026, Чудо-доктор. Сезон 1. Серия 9
Драма, Комедия16+
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Чудо-доктор (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вчерашняя студентка устраивается на работу в больницу, где спасает людей благодаря уникальному дару «видеть» болезни. Сериал «Чудо-доктор» — драмеди о медицине с Артемом Ткаченко и Соней Присс.

Надя Чудова недавно выпустилась из столичной медицинской академии, но в Москве оставаться не стала. Вместо этого она приехала в родной город, где она когда-то попала в серьезную аварию. Тогда ее спас Андрей Крылов, хирург из местной больницы, куда Надя и решает устроиться. В работе ей, помимо полученных во время учебы знаний, помогает синестезия — способность, благодаря которой разные явления, в том числе и болезни, предстают перед ее глазами в виде цветов. Несмотря на шутки и непонимание коллег, доктор Чудова продолжает спасать пациентов под надзором Крылова.

Наблюдать за ее профессиональными успехами и любовными похождениями вы сможете, когда будете смотреть «Чудо-доктор» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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