Чудо-доктор (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 7
- 16+48 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 9
- 16+48 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 10
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Чудо-доктор
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Вчерашняя студентка устраивается на работу в больницу, где спасает людей благодаря уникальному дару «видеть» болезни. Сериал «Чудо-доктор» — драмеди о медицине с Артемом Ткаченко и Соней Присс.
Надя Чудова недавно выпустилась из столичной медицинской академии, но в Москве оставаться не стала. Вместо этого она приехала в родной город, где она когда-то попала в серьезную аварию. Тогда ее спас Андрей Крылов, хирург из местной больницы, куда Надя и решает устроиться. В работе ей, помимо полученных во время учебы знаний, помогает синестезия — способность, благодаря которой разные явления, в том числе и болезни, предстают перед ее глазами в виде цветов. Несмотря на шутки и непонимание коллег, доктор Чудова продолжает спасать пациентов под надзором Крылова.
Наблюдать за ее профессиональными успехами и любовными похождениями вы сможете, когда будете смотреть «Чудо-доктор» онлайн на Wink.
Рейтинг
- СЛРежиссёр
Станислав
Либин
- АГАктриса
Аделина
Гизатуллина
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актриса
Соня
Присс
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- МБСценарист
Мария
Богданова
- ВВСценарист
Валерия
Вальцова
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- МРМонтажёр
Михаил
Романов