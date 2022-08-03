Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Черные кошки. Серия 7
9.12013, Черные кошки. Серия 7
Детектив, Военный18+

Бандитские группировки захватывают целые города в послевоенной России. Не исключением стал и Ростов-на-Дону. Там в 1947 году появляется банда, которая грабит город по ночам. В результате следствия выясняется, что грабеж города - лишь прикрытие. Главная цель – освобождение немецкого ученого.

Россия
Военный, Драма, Детектив
Full HD
44 мин / 00:44

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

