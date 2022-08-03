WinkСериалыЧерные кошки1-й сезон7-я серия
Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12013, Черные кошки. Серия 7
Детектив, Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бандитские группировки захватывают целые города в послевоенной России. Не исключением стал и Ростов-на-Дону. Там в 1947 году появляется банда, которая грабит город по ночам. В результате следствия выясняется, что грабеж города - лишь прикрытие. Главная цель – освобождение немецкого ученого.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Евгений
Сидихин
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- Актёр
Алексей
Комашко
- ВССценарист
Владимир
Семеновых
- ЮССценарист
Юрий
Стукалин
- Сценарист
Андрей
Радько
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- СШПродюсер
Сергей
Шушанянц
- МТХудожница
Мария
Турская
- ВБХудожник
Владимир
Белогруда
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ААКомпозитор
Алексей
Айги