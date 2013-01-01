Черные кошки. Серия 6
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Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12013, Черные кошки. Серия 6
Детективы, Военные18+

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Сюжет

Бандитские группировки захватывают целые города в послевоенной России. Не исключением стал и Ростов-на-Дону. Там в 1947 году появляется банда, которая грабит город по ночам. В результате следствия выясняется, что грабеж города - лишь прикрытие. Главная цель – освобождение немецкого ученого.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные кошки»

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