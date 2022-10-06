Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

1941 год. Жизнь студента физмеха Ленинградского индустриального института круто развернулась за один день, перед самой весенней сессией. Иван Гучков «попал на карандаш» майору Лобанову – начальнику отдела Разведывательного управления Ленинградского военного округа. Несколько месяцев спустя в советское ГРУ поступают сведения, что в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса.

