WinkСериалыБольшой человек1-й сезон8-я серия
9.42026, Большой человек. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+
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Большой человек (сериал, 2026) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 5
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 9
- 16+23 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 12
- 16+23 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 13
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 15
- 16+24 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 16
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 17
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 18
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 19
- 16+25 мин
Большой человек
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Добродушный айтишник решает избавиться от лишнего веса, чтобы завоевать сердце девушки. Комедия «Большой человек» — сериал с Романом Поповым и Настасьей Самбурской об упорстве, любви и здоровом образе жизни.
Матвей — человек крупный, но это его никак не напрягает. Работа у Матвея сидячая, и вес в ней не помеха. А вот в чем он мешает, так это в отношениях со Светой, которая совсем не воспринимает Матвея как привлекательного мужчину. Чтобы это исправить, он идет в тренажерный зал с твердым намерением похудеть. Там, под руководством жесткого, но справедливого тренера Юли, он начинает путь к самосовершенствованию.
Получится ли у Матвея преобразиться, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Большой человек» в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ФГРежиссёр
Феликс
Герчиков
- РПАктёр
Роман
Попов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Алина
Ланина
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- ИКАктёр
Иван
Кирюхин
- ККАктриса
Ксения
Копылова
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- Актриса
Юлия
Благая
- АВАктёр
Александр
Волков
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- РНПродюсер
Роман
Новиков
- АБПродюсер
Алан
Батаев
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- ЕСПродюсер
Евгений
Соболев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- ДБХудожник
Денис
Быков
- ЕГХудожница
Елена
Галыбина
- АМОператор
Андрей
Мирошниченко