Большой человек (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Добродушный айтишник решает избавиться от лишнего веса, чтобы завоевать сердце девушки. Комедия «Большой человек» — сериал с Романом Поповым и Настасьей Самбурской об упорстве, любви и здоровом образе жизни.



Матвей — человек крупный, но это его никак не напрягает. Работа у Матвея сидячая, и вес в ней не помеха. А вот в чем он мешает, так это в отношениях со Светой, которая совсем не воспринимает Матвея как привлекательного мужчину. Чтобы это исправить, он идет в тренажерный зал с твердым намерением похудеть. Там, под руководством жесткого, но справедливого тренера Юли, он начинает путь к самосовершенствованию.



Получится ли у Матвея преобразиться, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Большой человек» в онлайн-кинотеатре Wink.

