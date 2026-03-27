Большой человек. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Большой человек
1-й сезон
5-я серия
9.42026, Большой человек. Сезон 1. Серия 5
Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Большой человек (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Добродушный айтишник решает избавиться от лишнего веса, чтобы завоевать сердце девушки. Комедия «Большой человек» — сериал с Романом Поповым и Настасьей Самбурской об упорстве, любви и здоровом образе жизни.

Матвей — человек крупный, но это его никак не напрягает. Работа у Матвея сидячая, и вес в ней не помеха. А вот в чем он мешает, так это в отношениях со Светой, которая совсем не воспринимает Матвея как привлекательного мужчину. Чтобы это исправить, он идет в тренажерный зал с твердым намерением похудеть. Там, под руководством жесткого, но справедливого тренера Юли, он начинает путь к самосовершенствованию.

Получится ли у Матвея преобразиться, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Большой человек» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Большой человек»