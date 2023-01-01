Сериал Большая битва 1 серия 8 сезона смотреть онлайн

Заключительный эпизод документалки про ММА расскажет, что держит бойцов в этом виде спорта. Полгода тренировок ради 15 минут в октагоне, ради короткого триумфа — и все по новой. Ислам Махачев, Марина Мохнаткина, Хабиб Нурмагомедов и другие рассказывают, что главный смысл их борьбы — создать свое наследие. Чемпионский титул и слава не вечны, деньги уходят быстро, но каждый боец хочет оставить что-то после себя. Детский дом, бойцовскую школу, клуб, просто финансовую помощь тем, кто в ней нуждается — именно это мотивирует лучших спортсменов ММА продолжать свое дело. Единоборства — не просто хобби или развлечение; это тяжелый труд, но он стоит того, пока есть кому помогать и есть кого вдохновлять своим примером.



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