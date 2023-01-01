Сериал Большая битва (2023 года) смотреть онлайн

Сюжет

Все звезды ММА в одном сериале! Хабиб, Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, Ислам Махачев, Петр Ян, Магомед Исмаилов, их тренеры и семьи впервые рассказывают о том, сколько стоит победа в клетке и почему после всех травм, переживаний и потерь они все равно туда возвращаются.

Отношения Хабиба с отцом, о чем плакала дочь Емельяненко, как проходит сгонка веса и, конечно, о том, как зарабатывают и тратят деньги в ММА и почему именно этот вид спорта стал одним из самых популярных в мире — об этом и не только расскажет сериал «Большая битва» 2023 года эксклюзивно на Wink.



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