8.72023, Большая битва 1 сезон
Документальные16+
Вся правда о самом закрытом спорте в мире: Хабиб, Емельяненко, Тактаров и другие звезды ММА в документальном сериале от продюсера Сергея Бондарчука
Сериал Большая битва (2023 года) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Все звезды ММА в одном сериале! Хабиб, Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, Ислам Махачев, Петр Ян, Магомед Исмаилов, их тренеры и семьи впервые рассказывают о том, сколько стоит победа в клетке и почему после всех травм, переживаний и потерь они все равно туда возвращаются.
Отношения Хабиба с отцом, о чем плакала дочь Емельяненко, как проходит сгонка веса и, конечно, о том, как зарабатывают и тратят деньги в ММА и почему именно этот вид спорта стал одним из самых популярных в мире — об этом и не только расскажет сериал «Большая битва» 2023 года эксклюзивно на Wink.
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