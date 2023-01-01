Сериал Большая битва 1 серия 5 сезона смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Пятый эпизод сериала расскажет о том, как менеджеры делают бизнес на смешанных единоборствах. Камил Гаджиев, Алексей Яценко, Вадим Финкельштейн и Саят Абдрахманов раскрывают кухню крупнейших лиг MMA в России. Бойцам приходится вести активную медийную жизнь, чтобы их нанимали престижные лиги. Заключать выгодные контракты, сгонять вес перед боем — все это огромная работа. С другой стороны, и сами лиги тратят огромные средства на подписание бойцов и проведение турниров. В финале серии вас ждет яркий поединок между Александром «Штормом» Шлеменко и Магомедом «Лысым Хищником» Гаджиевым. Каково это — делать деньги на ММА и кто станет победителем в трудном бою? Смотрите сериал «Большая битва» — 5 серия 1 сезона уже доступна эксклюзивно на Wink!
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