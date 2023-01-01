WinkСериалыБольшая битва1-й сезон1-я серия
8.72023, Большая битва. Сезон 1. Серия 1
Документальные, Спорт16+
Сериал Большая битва 1 серия 1 сезона смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Первый эпизод — «Боец» — рассказывает историю становления спортсменов в ММА. Хабиб пришел в единоборства еще в детстве, Марина Мохнаткина случайно попала на тренировку по самбо только в 15 лет. Бойцы Анатолий Малыхин, Иван Штырков и Юсуф Раисов рассказывают о режиме тренировок профессионалов ММА. Юсуф Готовится к поединку с армянским спортсменом Эдуард�ом Вартаняном. Кто из них одержит победу в клетке, а кого ждет мучительное поражение? Сериал «Большая битва» можно смотреть онлайн в хорошем качестве — 1 серия 1 сезона уже доступна на Wink.
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