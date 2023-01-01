Сериал Большая битва 1 серия 1 сезона смотреть онлайн

Сюжет

Первый эпизод — «Боец» — рассказывает историю становления спортсменов в ММА. Хабиб пришел в единоборства еще в детстве, Марина Мохнаткина случайно попала на тренировку по самбо только в 15 лет. Бойцы Анатолий Малыхин, Иван Штырков и Юсуф Раисов рассказывают о режиме тренировок профессионалов ММА. Юсуф Готовится к поединку с армянским спортсменом Эдуард�ом Вартаняном. Кто из них одержит победу в клетке, а кого ждет мучительное поражение? Сериал «Большая битва» можно смотреть онлайн в хорошем качестве — 1 серия 1 сезона уже доступна на Wink.



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