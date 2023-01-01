Сериал Большая битва 1 серия 2 сезона смотреть онлайн

Сюжет

Второй эпизод посвящен истокам смешанных единоборств в России и мире. В 1993 году в Америке появляется организация UFC, в первых боях которой выступает российский чемпион по джиу-джитсу Олег Тактаров. В конце девяностых мастер спорта и член двух сборных России Федор Емельяненко уходит в так называемый mixed fight. Бойца приглашают в Японию, где он одерживает больше 20 побед подряд и становится звездой. В очередном поединке противником Федора становится японский гигант Хон Ман Чой. Как смешанные единоборства из кулачных боев превратились в самый регламентированный спорт с десятками представительств по всему миру? Почему именно Федор Емельяненко стал одним из пионеров ММА в России? Об этом и не только расскажет документальный сериал «Большая битва», 2 серия. Смотреть онлайн 1 сезон уже можно на нашем видеосервисе!



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