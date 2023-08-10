Эпизод «Социальный лифт» расскажет о том, какую роль ММА сыграли в судьбе каждого из бойцов с мировым именем. Марина Мохнаткина — девочка из деревни, которой приходилось терпеть буллинг во время учебы в кадетском корпусе, теперь выступает в американском Гран-при. Марат Балаев, отсидевший 10 лет за грабеж, — чемпион лиги АСВ. Анатолий Малыхин — спортсмен из Кемерово, из-за личной неприязни дисквалифицированный на два года — дважды чемпион мира, непобежденный боец. Для них смешанные единоборства были просто способом выжить, а сейчас их встречают толпы фанатов по всему миру. Как простые ребята из провинции добились такого успеха и не сломались? Смотрите документальный сериал «Большая битва» — 3 серия 1 сезона эксклюзивно доступна на портале Wink!

