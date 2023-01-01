Сериал Большая битва 1 серия 6 сезона смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+37 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+38 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+36 мин
Большая битва
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Шестая серия — о том, какую цену платят бойцы за право выступать и побеждать. Немногие знают о тяжелейших испытаниях организма, которые приходится переживать спортсменам ММА. Весогонка перед каждым боем отнимает колоссальный процент здоровья, а иногда приводит к серьезным диагнозам. Иван Штырков рассказывает о том, какие последствия для него имела потеря 20 килограммов. Выигрывают ли бойцы, заставляя тело испытывать такой большой стресс ради попадания в нужную весовую категорию? А главное — для этого нужна преданная команда, которая готова помогать на каждом этапе этой подготовки, и семья, которая терпит постоянное отсутствие и сильнейшее напряжение спортсмена. Стоит ли это того и почему бойцы не бросают ММА? Продолжайте смотреть сериал «Большая битва» — 6 серия уже доступна эксклюзивно на Wink!
Сериал Большая битва 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.