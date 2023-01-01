Сериал Большая битва 1 серия 6 сезона смотреть онлайн

Шестая серия — о том, какую цену платят бойцы за право выступать и побеждать. Немногие знают о тяжелейших испытаниях организма, которые приходится переживать спортсменам ММА. Весогонка перед каждым боем отнимает колоссальный процент здоровья, а иногда приводит к серьезным диагнозам. Иван Штырков рассказывает о том, какие последствия для него имела потеря 20 килограммов. Выигрывают ли бойцы, заставляя тело испытывать такой большой стресс ради попадания в нужную весовую категорию? А главное — для этого нужна преданная команда, которая готова помогать на каждом этапе этой подготовки, и семья, которая терпит постоянное отсутствие и сильнейшее напряжение спортсмена. Стоит ли это того и почему бойцы не бросают ММА? Продолжайте смотреть сериал «Большая битва» — 6 серия уже доступна эксклюзивно на Wink!



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