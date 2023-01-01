Большая битва. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Большая битва
1-й сезон
6-я серия
8.72023, Большая битва. Сезон 1. Серия 6
Документальные, Спорт16+

Сериал Большая битва 1 серия 6 сезона смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шестая серия — о том, какую цену платят бойцы за право выступать и побеждать. Немногие знают о тяжелейших испытаниях организма, которые приходится переживать спортсменам ММА. Весогонка перед каждым боем отнимает колоссальный процент здоровья, а иногда приводит к серьезным диагнозам. Иван Штырков рассказывает о том, какие последствия для него имела потеря 20 килограммов. Выигрывают ли бойцы, заставляя тело испытывать такой большой стресс ради попадания в нужную весовую категорию? А главное — для этого нужна преданная команда, которая готова помогать на каждом этапе этой подготовки, и семья, которая терпит постоянное отсутствие и сильнейшее напряжение спортсмена. Стоит ли это того и почему бойцы не бросают ММА? Продолжайте смотреть сериал «Большая битва» — 6 серия уже доступна эксклюзивно на Wink!

Сериал Большая битва 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спорт, Документальные
Качество
Full HD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг