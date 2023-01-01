Сериал Большая битва 1 серия 4 сезона смотреть онлайн

Сюжет

Четвертый эпизод сериала «Большая битва» посвящен тем, кто зачастую остается в тени. Даже самый талантливый спортсмен не пойдет далеко, если за его плечами нет слаженной команды. Один из сильнейших бойцов мира Хабиб Нурмагомедов рассказывает о своем отце, прославленном тренере, который относился к спортсменам, как к семье. Братья Исмаиловы вспоминают, как ещё в детстве играли в бойца и наставника. Чемпион лиги АСА и его тренер делятся своей историей. Далеко не всегда работа команды проходит гладко, но в конечном счете именно она приводит бойцов к победе. Как живут и воспитываются юные спортсмены в лучших бойцовских школах? Какую роль наставники играют в жизни каждого из них? Об этом и не только расскажет сериал «Большая битва» — 4 серию 1 сезона смотреть онлайн можно эксклюзивно на Wink!



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