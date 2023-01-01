Сериал Большая битва 1 серия 7 сезона смотреть онлайн

Седьмой эпизод расскажет о том, с какими стереотипами сталкиваются женщины в единоборствах и как складывается судьба чемпионов. Марина Мохнаткина и Анастасия Янькова рассказывают о несправедливом отношении, которое мешает девушкам в ММА добиваться успеха. Им часто приходится слышать, что это не женское дело, что с ними не готовы драться на равных. Александр Шлеменко вспоминает, как раз за разом возвращался в родной Омск из заграничных командировок, несмотря на красивую жизнь и призывы остаться. Он убежден, что должен подавать пример, помогать начинающим бойцам на их непростом пути, доказывать своим опытом, что все возможно, если упорно трудиться. Почему Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА? Смотрите в сериале «Большая битва» — 7 серия 1 сезона уже доступна эксклюзивно на Wink.



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