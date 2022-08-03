Безопасность (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Отдел собственной безопасности полиции – одно из самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся на «оборотней в погонах». Но безопасность собственная и безопасность личная не одно и то же. И очень часто не ясно – какая из них важнее.

