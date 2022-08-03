Безопасность (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыБезопасность1-й сезон6-я серия
Безопасность (сериал, 2017) сезон 1 серия 6
8.92017, Безопасность. Серия 6
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отдел собственной безопасности полиции – одно из самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся на «оборотней в погонах». Но безопасность собственная и безопасность личная не одно и то же. И очень часто не ясно – какая из них важнее.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НВРежиссёр
Никита
Высоцкий
- ИЛРежиссёр
Илья
Лебедев
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- АМАктриса
Александра
Мареева
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Анна
Арефьева
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- МГАктёр
Михаил
Грубов
- Актёр
Даниил
Белых
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Сергей
Гурьев
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ААПродюсер
Анна
Асриянц
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- Продюсер
Мария
Корнеева
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов