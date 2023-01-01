Безопасность (сериал, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Все знают, что ловить преступников — дело опасное, но что делать, когда преступником оказывается тот, кто сам должен бороться с беззаконием?
Сериал с налетом тайны о тяжелой работе ОСБ. Отдел собственной безопасности полиции — это люди, которые ищут чужих среди своих. Каждый день им приходится проверять товарищей и коллег и везде искать что-то подозрительное. Так безобидный Никита Копейкин становится фигурантом дела о взятках и убийствах, а новичок Рома сам «копает» под дорогого ему человека. Майор Горина — настоящий трудоголик и борец за правду, но даже ей нелегко разобраться в переплетении схем и судеб. Тяжко приходится и руководителю отдела — как и все, он вынужден делать выбор между личным и профессиональным долгом. И кто знает, какой выбор правильный...
Каково это — искать предателей среди самых близких? Узнайте в динамичном детективе «Безопасность» — сериал доступен онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- НВРежиссёр
Никита
Высоцкий
- ИЛРежиссёр
Илья
Лебедев
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- АМАктриса
Александра
Мареева
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Анна
Арефьева
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- МГАктёр
Михаил
Грубов
- Актёр
Даниил
Белых
- Актриса
Ирина
Бякова
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ААПродюсер
Анна
Асриянц
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- Продюсер
Мария
Корнеева
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов