Безопасность (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Все знают, что ловить преступников — дело опасное, но что делать, когда преступником оказывается тот, кто сам должен бороться с беззаконием?



Сериал с налетом тайны о тяжелой работе ОСБ. Отдел собственной безопасности полиции — это люди, которые ищут чужих среди своих. Каждый день им приходится проверять товарищей и коллег и везде искать что-то подозрительное. Так безобидный Никита Копейкин становится фигурантом дела о взятках и убийствах, а новичок Рома сам «копает» под дорогого ему человека. Майор Горина — настоящий трудоголик и борец за правду, но даже ей нелегко разобраться в переплетении схем и судеб. Тяжко приходится и руководителю отдела — как и все, он вынужден делать выбор между личным и профессиональным долгом. И кто знает, какой выбор правильный...



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