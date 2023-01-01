Биография

Мария Корнеева — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 11 декабря 2006 года. Несмотря на юный возраст артистка успела сыграть в постановке «Война глазами детей» режиссера Светланы Горшковой в Московском художественном академическом театре имени Горького. Также увлекается танцами, спортивной гимнастикой, вокалом. Учится в театральной школе. В 2005 году Мария Корнеева дебютировала в короткометражном фильме «...за имя Мое», сыграв Аннушку. В 2022 году актриса появилась на экране в комедийном сериале «Семейка», в котором исполнила роль дочери главных героев.