Звезды российского триллера «Ваша честь» Даниил Воробьев и Дарья Урсуляк в криминальном детективе от режиссера драмы «Союз спасения. Время гнева». Откройте для себя мир, где ценность правды крайне высока: начинайте смотреть сериал «Безопасность» — 1 сезон онлайн уже сейчас доступен на нашем видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители познакомятся с командой отдела собственной безопасности полиции, которая не щадит себя в борьбе с коррупцией внутри правоохранительных органов. Под прикрытием борьбы с преступностью герои разоблачают преступления, совершенные их же коллегами. Каждый новый эпизод — это история о предательстве и верности, о долге и соблазнах, которые проверяет на прочность их верность долгу.



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