Безопасность (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Звезды российского триллера «Ваша честь» Даниил Воробьев и Дарья Урсуляк в криминальном детективе от режиссера драмы «Союз спасения. Время гнева». Откройте для себя мир, где ценность правды крайне высока: начинайте смотреть сериал «Безопасность» — 1 сезон онлайн уже сейчас доступен на нашем видеосервисе Wink!
В первом сезоне зрители познакомятся с командой отдела собственной безопасности полиции, которая не щадит себя в борьбе с коррупцией внутри правоохранительных органов. Под прикрытием борьбы с преступностью герои разоблачают преступления, совершенные их же коллегами. Каждый новый эпизод — это история о предательстве и верности, о долге и соблазнах, которые проверяет на прочность их верность долгу.
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Рейтинг
- НВРежиссёр
Никита
Высоцкий
- ИЛРежиссёр
Илья
Лебедев
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- АМАктриса
Александра
Мареева
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Анна
Арефьева
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- МГАктёр
Михаил
Грубов
- Актёр
Даниил
Белых
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Сергей
Гурьев
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ААПродюсер
Анна
Асриянц
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- Продюсер
Мария
Корнеева
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов