Безопасность. Серия 2
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Безопасность (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92017, Безопасность. Серия 2
Детективы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отдел собственной безопасности полиции – одно из самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся на «оборотней в погонах». Но безопасность собственная и безопасность личная не одно и то же. И очень часто не ясно – какая из них важнее.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

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