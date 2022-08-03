Без следа. Сезон 1. Серия 20
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Без следа
1-й сезон
20-я серия

Без следа (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.72012, Без следа. Сезон 1. Серия 20
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Их пятеро. Они — следственная бригада. Рациональный и опытный Нефедов, его правая рука Мария, ответственный, но часто заблуждающийся Денис, романтичная и азартная Светлана и Филипп — золотой сынок отца-эфэсбэшника, пришедший набраться опыта.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Без следа»