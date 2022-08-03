Их пятеро. Они — следственная бригада. Рациональный и опытный Нефедов, его правая рука Мария, ответственный, но часто заблуждающийся Денис, романтичная и азартная Светлана и Филипп — золотой сынок отца-эфэсбэшника, пришедший набраться опыта.

